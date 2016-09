31. August 2016

Intendant Meinhard Zanger und Moderator Florian Bender bei Welle WBT (Foto: (c) Lotta Klein)

Das Wolfgang Borchert Theater meldet sich zu Spielzeitbeginn auch mit Welle WBT am Samstag, den 03. September ab 20:04 Uhr im Bürgerfunk zurück. Intendant Meinhard Zanger ist in der Sendung zu Gast und spricht über die Jubiläumsspielzeit und ‘TERROR’.

Zanger erzählt, warum das aktuelle Motto „Jetzt erst recht!“ im politischen Kontext steht und was die Zuschauer in der Jubiläumsspielzeit anlässlich des 60-jährigen Bestehens erwartet. Außerdem gibt er einen Einblick in seine Inszenierung von ‘TERROR’. Das Gerichtsdrama von Ferdinand von Schirach löst international eine spannende Diskussion über das Demokratieverständnis aus und erhebt den Zuschauer in den Schöffenstand. Warum es wichtig ist sich aktuell noch einmal die Verfassung ins Bewusstsein zu holen und welche Bedeutung das Stück in diesem Diskurs hat, schildert Zanger im Interview.

Den Zuhörer erwartet zudem eine neue Stimme in der Sendung – Moderator Florian Bender wird künftig von Silvia Drobny, der neuen Volontärin des Wolfgang Borchert Theaters, unterstützt.

Zu hören gibt es Musik von Marble Dice, Stefanie Heinzmann, Fabian von Wegen und Die Ärzten. Zu hören ist die Sendung im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de.