18. Oktober 2016

Jens Dechow, Michael Krapp, Ralf Clausen und Jochen Lüken erläutern, worum es am 6. November beim Bürgerentscheid zum "Freien Sonntag Münster“ geht (Foto: medienforum münster e.V.).

Inzwischen müssten alle wahlberechtigten Münsteraner*innen einen dicken grauen Brief vom Wahlamt der Stadt bekommen haben, mit der Aufschrift “Wichtige Informationen zum Bürgerentscheid”. Damit werden wir alle aufgefordert, am 6. November darüber abzustimmen, ob die im Mai vom Stadtrat beschlossenen zusätzlichen Termine für verkaufsoffene Sonntage wieder gekippt werden sollen oder nicht.

Um die Hintergründe zu dem Bürgerentscheid zu beleuchten, hat Ralf Clausen drei Vertreter der Initiative ‘Freier Sonntag Münster’ zu dieser Sondersendung ins Studio eingeladen: Michael Krapp von der ÖDP, Jochen Lüken von der Gewerkschaft Ver.di und Pfarrer Dr. Jens Dechow vom Evangelischen Kirchenkreis Münster.

Außerdem werden viele Stimmen von Bürgern zu hören sein. Manche begründen ihr “Ja” oder “Nein”, andere erklären, warum sie sich am Entscheid beteiligen oder nicht, oder richten Fragen an die Studiogäste. Und der Leiter des Abstimmungsbüros Martin Gudorf erklärt, was beim Wahlgang und bei der Briefwahl zu beachten ist.

Zu hören ist die Sendung am Sonntag, 23. Oktober, ab 19:04 Uhr im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de.