28. Juni 2016

In der kommenden Ausgabe von London Calling am Mittwoch, 29. Juni 2016, dreht sich fast alles um das VAINSTREAM-Rockfest. Dazu ist Festival-Chef Timo Birth in der Sendung zu Gast. Das eintägige Festival, das seit Wochen ausverkauft ist, findet am Samstag am Hawerkamp-Gelände statt.

Außerdem werden weitere Musik-Highlights aus dem Hause Kingstar Music vorgestellt, z.B. die Show der New Yorker Metal Heroes Anthrax am 13. Juli im Skaters Palace.

Im Bürgerfunk Münster am Mittwoch, 29. Juni 2016, ab 20.04 Uhr auf 95,4 MHz, Kabel 91,2 MHz und – weltweit :-) – im Live-Stream auf Antenne Münster (auf den Button “Jetzt hören” rechts unten klicken) oder im Online-Radioplayer direkt hier.