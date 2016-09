24. August 2016

Sybille Benning MdB im Plenum des Deutschen Bundestages (Bild: Deutscher Bundestag - Achim Melde)

Maria Klein-Schmeink, MdB und Gesundheitspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen (Foto: www.klein-schmeink.de)

Am Freitag, den 26.August 2016, sind von 20.04 bis kurz vor 21 Uhr die beiden Münsterschen Bundestagsabgeordneten Sybille Benning (CDU) und Maria Klein-Schmeink (Bündnis 90/Die Grünen) zu Gast bei MORE MARTIN.

Sie erzählen, mit welcher Motivation sie erst in die Kommunalpolitik, dann in den Bundestag gegangen sind. Und auch, welche Erfahrungen aus Münster sie im Bundestag bisher umsetzen konnten. Beide können darüber berichten, wie sich das „Klima“ im Bundestag verändert hat, seitdem immer mehr Frauen aller Parteien im Bundestag sitzen und Angela Merkel Bundeskanzlerin ist. Schließlich werden beide, wie alle MdBs, auf vielfache Weise von Lobbyisten behelligt. Sybille Benning und Maria Klein-Schmeink schildern in der Sendung ihre Erfahrungen mit (Unternehmens-)Beratern, wie McKinsey, die nicht nur strukturellen, sondern auch persönlichen Einfluss ausüben.

Zwischen den harten Themen hören wir Musik von Imany, Troye Sivan, Zara Larsson, G-Eazy and Bebe Rexha, Elle King, sowie The BossHoss & The Common Linnets. Zu hören ist die Sendung im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de.