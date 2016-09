20. September 2016

Das medienforum münster e. V., die Medienwerkstatt im Bürgerhaus Bennohaus und das Bürgerfunkstudio der Volkshochschule Münster haben sich zur “Arbeitsgemeinschaft Bürgerfunk Münster” zusammengeschlossen. Die Partner arbeiten mit eigenen Schwerpunkten:

Mit der zentralen „Servicestelle Bürgerfunk“ für Münster ist das medienforum münster die erste Anlaufstelle für alle Bürgerfunk-Interessierten und -Aktiven. Die Studios am Verspoel in der Innenstadt sind Produktionsort der Gruppen, die regelmäßig im Bürgerfunk bei Antenne Münster senden, Neueinsteiger*innen finden bei der Servicestelle Beratung und Basisqualifizierung, insbesondere mit den sogenannten Zertifikatskursen / Radiopass-Schulungen im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW. Zusätzlich bietet die Servicestelle Schulungmodule zu allen Themen rund um’s Radio, von Atem und Stimme bis Webradiotechnik.

Die Volkshochschule Münster am Aegidiimarkt bietet im Rahmen ihres Fachbereichs Medien und EDV Medienprojekte für besondere Zielgruppe (Kinder und Jugendliche, Senioren, Migranten/Flüchtlinge) und mit thematischen Schwerpunkten (Entwicklungszusammenarbeit, Politik, Zeitgeschichte, Kultur, Sport) an, zudem vertiefende journalistische Schulungen.

Crossmedial Interessierte wenden sich an das Bürgerhaus Bennohaus. Der Fachbereich Medien des Arbeitskreis Ostviertel e.V. als Trägerverein des Bürgerhauses Bennohaus legt in seiner Medienarbeit einen Schwerpunkt auf die Aus-, Fort- und Weiterbildung mit crossmedialen Inhalten. In Lern-Redaktionsgruppen organisieren sich die Mitwirkenden und lernen dabei Radio, Fernsehen, Fotografie sowie Elemente der Online-Verbreitung kennen.