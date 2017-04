8. Februar 2017

Inhalte der Schulungsmodule:

Schnupperkurs 1

Eine Radiosendung ist kein Zauberwerk. Auch Sie können dazu etwas beitragen und eine Menge Spaß dabei haben. Mit kleinem Handwerkszeug und wenig Theorie geht’s gleich ganz praktisch auf Stimmenfang. Erstaunlich, was daraus alles entstehen kann.

Schnupperkurs 2

Wie wird eine Sendung abwechslungsreich und lebendig? Wir „spielen“ mit vorhandenem Material und machen daraus höchst unterschiedliche Beiträge. Praxisnah erfahren Sie mehr über die vielseitigen Darstellungsformen.

Schreiben für‘s Hören – Basis

Eine kleine Ablenkung nur – und schon heißt es: „Huch, was hat der gesagt?“ Zu spät… schon vorbei. Hier lernen Sie, worauf es beim Texten für’s Radio ankommt. „Keep it simple“ und „Schreib, wie du sprichst“.

Schreiben für‘s Hören – Aufbau

Einfach und klar – so sollten Texte fürs Radio sein. Doch das ist nicht alles: Sie sollen auch fesseln, Neugier wecken, Hörer dazu bringen, „dran“ zu bleiben. Hier lernen Sie, Spannung zu erzeugen und „earcatcher“ zu setzen.

Atem und Stimme – Basis

Sicher und präsent klingen – auch wenn Nervosität Sie kurzatmig oder zittrig macht. Hier lernen Sie, wie Sie Ihren Atem führen und Ihre Resonanzkörper nutzen können. Luft ist immer genug da und die Balance zwischen Spannung und Entspannung ist der Schlüssel zum Wohlklang.

Atem und Stimme – Aufbau

Klinge ich freundlich oder streng, sympathisch oder nervig, kompetent oder unsicher, langweilig oder lebendig? Wir experimentieren mit Tonfall, Dynamik und Tempovariationen und entwickeln in praktischen Übungen eine zum Genre passende Sprechhaltung. Zaubern Sie Freude, Engagement, Ärger oder Ironie in Ihre Stimme.

Interviewtraining

Fragen stellen kann jeder – aber so zu fragen, dass Hörer gut folgen können, nicht die Orientierung verlieren, und interessiert bleiben, ist eine Kunst. Hier lernen Sie, was ein gutes Interview ausmacht. Auf jeden Fall das Vorgespräch: Wenn der Fragesteller nicht genug weiß, geht’s meist schief.

Moderationstraining

Hallo und Tschüss sagen kann jeder – aber Hörer*innen so durch eine Sendung zu begleiten, dass sie interessiert bleiben, ist eine Kunst. Hier trainieren wir unterschiedliche Moderationsstile, kleine Tricks zum Spannungsaufbau und die nicht-redundante Verzahnung von Moderation und Beitrag.

Gebaute Beiträge

Ein Beitrag mit Einspielungen (BmE) ist wie eine Kurzgeschichte: direkter Einstieg – logische Weiter-Entwicklung – knackiger Schluss. Hier lernen Sie, wie Sie Texte, Atmo und O-Töne zu einem interessanten und spannenden Stück zusammenfügen. Voraussetzung dafür ist, das Thema des Beitrags klar und möglichst konkret zu benennen. Hier gilt Grundregel: Weniger ist mehr. Ein BmE ist keine Doktorarbeit.

Redaktionsmanagement 1

Sie entwickeln ein Format für Ihre Bürgerfunksendung. Dabei kommt es auf‘s Thema und auf‘s Ziel an – und darauf, wie oft Sie senden und wie viel Zeit Sie in die Produktion investieren möchten. Kluge Konzeption ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Produktion.

Redaktionsmanagement 2

Arbeitsteilung und Effektivität: Durch kluges Planen lässt sich der Arbeitsaufwand für Ihre Bürgerfunksendung verringern und der Spaß erhalten. Mit Teamwork wird das Ganze einfacher als gedacht.

Redaktionsmanagement 3

Umgang mit Pannen: Die gesammelten O-Töne sind verzerrt und unbrauchbar. Ein wichtiger Gesprächspartner sagt ab. Das Interview ist misslungen und klingt langweilig. Ein Gruppenmitglied wird krank und liefert den versprochenen Beitrag nicht… Und doch muss die Sendung heute fertig werden. Was tun? Wer Plan B und Plan C entwickelt, wenn etwas schiefgegangen ist, hat gewonnen.

Zu den Themen Hörfunktechnik und Webradio bitten wir um Rücksprache mit der Geschäftsstelle, am besten per Mail an info@medienforum-muenster.de.