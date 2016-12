10. Dezember 2016

Der Antirassistische Stadtrundgang am 19.12.2016 ist ein Thema in der Sendung mit Anni und Hanni vom Eine Welt Netz NRW e.V., Projekt Bildung trifft Entwicklung. Außerdem: Ein Vortrag zu den Kaffee-Kollektiven und Zapatistas in Chiapas / Mexico am 13.12.2016.

Der Rundgang durch Münster soll für Rassismus und die Situation geflüchteter Menschen in Deutschland sensibilisieren. In interaktiven Stationen werden die Themen Alltagsrassismus, deutsches Asylsystem, EU-Grenzabschottung und globale Ungerechtigkeit vermittelt und diskutiert. Los geht’s um 11 Uhr an der Paul-Wulf-Skulptur am Servatiiplatz. Veranstalter ist die Don Bosco Aktionsgruppe NRW mit dem Projekt “Bildung trifft Entwicklung” des Eine Welt Netz NRW.

Einen Blick weit über den Rand der heimischen Kirchturmspitzen und Kaffee-Tassen wirft die Veranstaltung am 13.12.2016 ab 19 Uhr in den Räumen des Freygeist e.V., Leostraße 16: “Der zapatistische Widerstand gestern und heute – Vortrag über die facettenreiche soziale Bewegung im Süden Mexikos”.

Warum begannen am 1. Januar 1994 Zehntausende indigene Kleinbäuer*innen, die sich nach dem Revolutionär Emiliano Zapata (1879-1919) ’Zapatistas’ nennen, im südmexikanischen Chiapas ihre Rebellion? Wie konnte es gelingen, autonome Parallelstrukturen zum repressiven mexikanischen Staat aufzubauen? Wie ist der Alltag in den zapatistischen Gemeinden? Wie steht es um die Situation und die Kämpfe der Frauen in der Bewegung?

Wie funktionieren die Kooperativen, in denen sich Menschen autonom organisieren, die bis vor wenigen Jahren noch in sklaverei-ähnlichen Strukturen für Großgrundbesitzer schuften mussten? Wie arbeiten die Kaffee-Kooperativen der Zapatistas bzw. die Importkollektive in Europa und welche Bedeutung hat der solidarische Handel?

Welche Initiativen hat die Zapatistische Befreiungsarmee EZLN gestartet, um ihre Rebellion unter dem Motto ’Alles für Alle!’ auszuweiten? Und wieso erfahren sie so viel solidarische Unterstützung in Mexiko und auf globalem Niveau?

Die reich bebilderte Info-Veranstaltung thematisiert die facettenreiche soziale Bewegung der Zapatistas. Der Aufstand von 1994 hatte zudem einen spürbaren Einfluss auf die europäische Linke. Ebenso wie die Geschichte der zapatistischen Bewegung soll demnach auch deren Auswirkung und Inspiration auf emanzipatorische Bewegungen weltweit durch ihre undogmatische linke Politik aufgezeigt werden.

Eine Veranstaltungskooperation der Gruppe B.A.S.T.A. mit dem Verein Zwischenzeit und “Bildung trifft Entwicklung” des Eine Welt Netz NRW.