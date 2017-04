14. Februar 2017

Rüdiger Haude im Studio (Foto: Bernd Drücke)

Die Möglichkeiten herrschaftsfreier Gesellschaften – sind Thema am Montag, 20.02.2017, ab 20.04 Uhr, in einer neuen Ausgabe von Radio Graswurzelrevolution. Graswurzelrevolution-Redakteur Bernd Drücke hat Dr. Rüdiger Haude aus Aachen zu Gast. Er spricht mit dem im Münsterland aufgewachsenen Kultursoziologen über seine Forschungsarbeit an der RWTH Aachen und Protestbewegungen in Münster und darüber hinaus.

Rüdiger Haude erzählt über AnArchitektur, Chorsingen und Anarchie, über das Leben und Spielen in historischen herrschaftsfreien Gesellschaften. Weitere Themen der durch außergewöhnliche Musik angereicherten Sendung sind der gewaltfreie Widerstand gegen den Trumpismus in den USA und die Proteste gegen die rechtsnationalistische AfD auch in Münster. Technik: Detlef Lorber.