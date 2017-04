24. März 2017

Die Mordserie des „NSU“ wurde von staatlichen Stellen jahrelang falsch interpretiert. „Ausländer“ wurden zuerst als Täter definiert – Folge eines strukturellen Rassismus‘ staatlicher Organe? Zu dieser Frage und zu ihrer eindeutigen Beantwortung gelangt der Sammelband ‘Die haben gedacht, wir waren das. MigrantInnen über rechten Terror und Rassismus’, der im Herbst 2016 im PapyRossa-Verlag erschienen ist und der den Titel lieferte zu einer Veranstaltung des sozialpädagogischen Fanprojektes FANport Münster im Rahmen der Münsteraner Wochen gegen Rassismus. Die Buchvorstellung und Gesprächsrunde am 16. März 2017 in der Stadtbücherei hat sich dem Thema genähert und versucht, die „deutschen Verhältnisse“ zu Beginn des 21. Jahrhunderts aus der Perspektive von Migrant*innen zu beschreiben. Anwesend war neben Georgios Tsakalidis vom Integrationsrat der Stadt Münster einer der Autor*innen des Sammelbandes, Caner Aver, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Türkeistudien der Universität Duisburg-Essen und Präsident des akademischen Vereins TD-Plattform e.V. Moderiert wurde die Veranstaltung von Edo Schmidt, Leiter des “FANport Münster”. Zu hören ist ein Interview, das Edo Schmidt mit Caner Aver nach der Veranstaltung führte, am Sonntag, 26. März 2017, ab 19.04 Uhr, im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, Kabel 91,2 MHz und im Live-Stream auf Antenne Münster.

Mehr zum Thema:

NSU-Tribunal 17.-21. Mai 2017 im Schauspiel Köln

“Im deutschlandweit agierenden Aktionsbündnis NSU-KOMPLEX AUFLÖSEN haben sich im Jahr 2014 Initiativen zusammengeschlossen, die solidarisch mit den Betroffenen des NSU-Terrors verbunden sind. Bis heute ist den Opfern keine Gerechtigkeit widerfahren und die Mord- und Terrorserie des NSU sowie die skandalösen Verflechtungen mit staatlichen Institutionen sind nicht aufgeklärt. Vom 17.-21. Mai 2017 wird im Schauspiel Köln das Tribunal ‘NSU-Komplex auflösen‘ stattfinden. An mehreren Tagen wird in unmittelbarer Nachbarschaft zur Keupstraße, einer der Tatorte des NSU, mit zahlreichen Workshops, Ausstellungen, Theater, Diskussionen, Filmen und Performance Lectures der NSU-Komplex aus einer Vielzahl von Perspektiven beleuchtet und untersucht.”