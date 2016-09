23. August 2016

Immer mit Mütze - so ist Roger Trash vielen noch in Erinnerung (Foto: Rita Roring, mit freundl. Genehmigung von Joshua Kleine-Bardenhorst)

Auch Martin Schlathölter hört Musik von Roger Trash (Foto: privat)

Am Sonntag, dem 28.08.2016, widmet sich der Bürgerfunk ab 19:04 Uhr dem münsterschen Rock-Poeten und Musiker Roger Trash, denn sein Todestag liegt exakt fünf Jahre zurück (31.08.2011). Trash, der eigentlich Roger Dewald hieß, begeisterte hierzulande und auch überregional mit seinen selbstgetexteten, seit 1996 in deutscher Sprache vorgetragenen Folkballaden und Songs die Zuhörer. In dieser von Renate Rave-Schneider (ehemals POETRY RAVE) moderierten Sendung werden einige davon vorgestellt, es werden einige seiner Gedanken zitiert – und seine Comedy-Nummer “Kneipenstar” von der CD “Rohstoff” wird ebenfalls zu hören sein.

Außerdem gibt Renate Rave-Schneider Infos über lesenswerte Bücher, die Roger Trash vermutlich auch gefallen hätten, darunter ‘Der goldene Handschuh’ von Heinz Strunk. Abschließend interviewt sie als Studiogast den Aktionskünstler Martin Schlathölter, einen der Aktivisten bei Münsters ‘B-Side’.