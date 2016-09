22. Juni 2016

(Foto: KNA)

Am Freitag, 24. Juni 2016, ist ab 20.04 Uhr Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU) zu Gast bei MORE MARTIN. Der Landtagsabgeordnete und ehemalige Direktor der Katholischen Akademie Franz Hitze Haus ist seit November 2015 Vorsitzender des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland – ZdK. Das ZdK vertritt die Interessen der Verbände und Gläubigen (die sogenannten Laien) in der katholischen Kirche gegenüber den Funktionsträgern (Pfarrer, Bischöfe usw.).

In der Gesprächssendung ziehen Sternberg und MORE MARTIN eine Bilanz des Katholikentages in Leipzig und sprechen über den Einfluss des jetzigen Papstes sowie den Katholikentag 2018 in Münster.

Dazwischen gibt es aktuelle Hits von Mark Forster, DEICHKIND und anderen.