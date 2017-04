20. Februar 2017

Amir El-Omari, Susann Löschenkohl und Georgios Tsakalidis (Foto: medienforum münster e. V.)

Was ist aus den geflüchteten Menschen geworden, die in Idomeni gestrandet waren und deren schreckliche Bilder uns seit 2016 nicht mehr aus dem Kopf gehen? Um diese und andere Fragen geht es in der Sendung des Bündnisses Münster – Stadt der Zuflucht am Sonntag, 26.02.2017, ab 19.04 Uhr.

Aktuelle Termine des Bündnisses:

7. März 2017, 19.30 Uhr: Veranstaltung mit René Schuijlenburg von Cars of Hope aus Wuppertal, Lesesaal der Stadtbücherei

18. März 2017, 11.00 Uhr: Mahnwache zum Jahrestag des EU-Türkei-Deals (voraussichtlich vor dem Friedenssaal)

Offene Treffen: 01. und 15. März 2017, jeweils 17 Uhr: Integrationsratsbüro, Stadthaus 2, Ludgeriplatz 4-6, 48151 Münster