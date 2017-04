22. März 2017

Thomas Krabbe vor dem inzwischen abgerissenen Postgebäude am Hansaring (Foto: Thomas Hölscher/ALLES MÜNSTER)

Gesprächspartner bei More Martin am Freitag, 24. März ab 20.04 Uhr, ist Thomas Krabbe. Er spricht für den Verein für mehr Lebensqualität im Hansa- und Hafenviertel über die Bauprojekte auf dem ehemaligen Postgelände am Hansaring und benachbarten Grundstücken. Obwohl es ein sogenanntes Hafenforum mit reichlich Bürgerbeteiligung gab, planten Investoren und Architekten an den örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen vorbei. Viele Anwohner und kleine Kaufleute rund um Wolbecker Straße, „Klein Muffi“, Herz-Jesu-Viertel und Schillerstraße sind aufgebracht darüber, dass die verantwortlichen Entscheider und Planer ein unnötiges und überdimensioniertes Einkaufszentrum in ihr Viertel setzen. Als ob es in Münster nicht schon genug Einkaufsmöglichkeiten gäbe.

“More Martin” bietet weitere Gesprächsrunden zu diesem Thema an, falls die Sendung für einige Hörer zu einseitig ausfallen sollte. Denn der Bürgerfunk ist dafür da, solche lokalen Kontroversen auszutragen. Zu hören auf 95,4 MHz, Kabel 91,2 MHz und im Live-Stream auf Antenne Münster (auf den Button “Jetzt hören” rechts unten klicken oder im Online-Radioplayer direkt hier.)