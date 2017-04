17. Februar 2017

Noch sind Plätze frei... (Foto: medienforum münster e. V.)

(Foto: Freuynde & Gaesdte)

No more Nilsson? – Never! Doch, leider wahr. Zum (vorerst) letzten Mal wird unser Studio A gleichzeitig Bühne und Zuschauerraum. Dank unserer Lieblingsstudiogaesdte aka Freuynde und Gaesdte mit der letzten Wiederaufnahme ihres Solostücks Die Nilsson-Schmilsson-Late-Night-Memorial-Radio-Show. Das Stück um Harry Nilsson, einen US-Singer-Songwriter der 60er und 70er Jahre, “zeichnet Leben und Karriere eines vergessenen musikalischen Genies nach – und liefert nebenbei eine liebevolle Hommage an die längst vergangene Zeit der großen Musikerklärer und -versteher vom Schlage eines Mal Sondock. Anke Winterhoffs kurzweilige Inszenierung, von der Kritik als ‘originell, tiefsinnig, ungeheuer echt’ gepriesen, ist nach zwei Dutzend ausverkauften Vorstellungen kommende Woche letztmalig im medienforum münster zu Gast. Nur 21 abgezählte Plätze stehen allabendlich zur Verfügung. Wir raten: zugreifen und zuhören!” (O-Ton F+G)

Termine: 22./ 24./ 25.02.2017, 20 Uhr.

Kartenbestellungen über die Webseite von Freuynde + Gaesdte -> Tickets.

Bisherige Beiträge dazu in unserer Webseite: http://www.muenster.org/medienforum/?q=freuynde