18. August 2016

Johannes Haug von der Kulturinitiative "B-Side" (Foto: privat)

Die B-Side ist ein kulturelles und kreatives Zentrum im ehemaligen Hill-Speicher am Hafen von Münster, in dem Künstler*innen seit gut fünf Jahren ihre Arbeit präsentieren können: mit Ausstellungen, Poetry Slams, Lesungen, Konzerten, Theater oder Kurzfilmen. Das Projekt zeigt, dass Bürger*innen auch in Zeiten zunehmender Gentrifizierung aktiv und konstruktiv ihre Stadt mitgestalten können. Doch im Oktober 2016 läuft der Pachtvertrag aus. Für die Sendung am Samstag, 20.08.2016, ab 20:04 Uhr, hat Renate Rave-Schneider die in dem Projekt engagierten Yara Thünken und Johannes Haug interviewt. Sie möchten die “B-Side” als Freiraum für Kunst und Kultur erhalten, mit bezahlbaren Atelierflächen und Proberäumen für Musiker.

Vom 23.-25. September 2016 findet übrigens das B-Side-Festival statt, mit verschiedensten künstlerischen Darbietungen und Aktionen im Hafenviertel und in den Kneipen, Bars und Läden am Hansaring.