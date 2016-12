16. Dezember 2016

Renate Rave-Schneider begrüßt bei „Poetry Rave“ am Sonntag, 18.12.2016 ab 19:04 Uhr, als Gast im Studio Ingrid Brock-Gerhardt, Begründerin und langjährige Gestalterin eines Kulturkreises in Münster-Wolbeck. Sie entlockt ihr Anekdoten über die Lokalprominenten aus der Kulturszene, die im Laufe der Jahre dort auftraten: vom „Barden aus dem Münsterland“, Tönne Vormann, über den Münster-Chronisten Carsten Krystofiak zur Türmerin Martje Saljé, um nur einige Beispiele zu nennen.

Im Gegenzug wird Ingrid Brock-Gerhardt ihre Gastgeberin Renate Rave-Schneider zu ihrem neuesten Projekt befragen, einer Lesung auf den Spuren von Theodor Fontane. Musikalisch begleitet durch den Aktionskünstler Martin Schlathölter (alias Hans Vogel) will sie am 5.01.2017 in der Gaststätte Steenpaorte in Münster-Wolbeck feststellen: „Der alte Fontane war ziemlich cool!“

Musik gibt es – wie immer – hauptsächlich von Münsterschen Musikern, von Siggi Mertens über Tobias Feltel zu Moni Domin und Klezmer aus Münster.

Zu hören im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de.