21. September 2016

Mademoiselle Jule Balandat und Fräulein Tina 'La' Werzinger präsentieren "Klatschmohn" (Bildgestaltung: Zucchini Sistaz)

Der Sommer bäumt sich noch ein paar Mal auf, ist aber eigentlich vorbei. Tina La Werzinger und Jule Balandat sprechen über Städte, in die man reisen könnte oder sollte, und vor allem über das, was man da so machen kann. In der 5. Ausgabe von ‘Klatschmohn’ steckt sicher wieder eine launige Plauderei, die die Ohren zu fesseln weiß und musikalisch-thematisch kein Genre scheut.

Endlich ist wieder der 4. Mohntag im Mohnat! Denn dann ist Klatschmohntag, am 26. September 2016 um 20.04 Uhr auf 95,4 MHz (oder im Internet auf www.antennemuenster.de)