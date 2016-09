23. Juni 2016

Mademoiselle Jule Balandat und Fräulein Tina 'La' Werzinger präsentieren "Klatschmohn" (Bildgestaltung: Zucchini Sistaz)

In der 2. Ausgabe der neuen Bürgerfunkreihe Klatschmohn am 27.06.2016 erörtern Tina und Jule, wie man eine Unterhaltung unterhält. Für die Sendung ‘Sprechstundenhilfe’ interviewten sie die Münsteraner Wortgewandmeister und Unterhaltungshelden Lisa Feller, Adam Riese, Oliver Pauli sowie den tierischen WDR-Moderator Wiwaldi. Selbstverständlich werden auch in dieser Ausgabe musikalisch-thematisch alle Register gezogen.

Jeder 4. Montag im Monat ist Klatschmohntag, um 20.04 Uhr auf 95,4 MHz oder im Internet auf www.antennemuenster.de. Fräulein Tina ‘La’ Werzinger und Mademoiselle Jule Balandat, bekannt durch hinreißende Darbietungen gemüsikalischer Natur, versuchen sich damit am regelmäßigen Radiogespräch.