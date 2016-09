29. Juni 2016

Moondog 1974 in Münster (Foto: Norbert Nowotsch)

Thema der nächsten Ausgabe von Radio Grenzenlos ist Moondog (Louis Thomas Hardin 1916-1999), ein blinder amerikanischer Komponist, Musiker und Poet. Er war bekannt als der Vikinger der 6th Avenue in New York. Anfang der 70iger Jahre kam er nach Deutschland und hat die letzten Jahre seines Lebens in Münster verbracht. Norbert Nowotsch und Karl Wortmann, die ihn beide 1974 persönlich kennengelernt haben, erzählen von seiner Geschichte und stellen seine Musik vor.

Im Bürgerfunk Münster Donnerstag, 30. Juni 2016, 20.04 Uhr, auf 95,4 MHz, Kabel 91,2 MHz und – weltweit :-) – im Live-Stream auf Antenne Münster (Online-Radioplayer).

Playlist:

1. Avenue of the the Americas—Rare Material—Moondog

2. Up Broadway—More Moondog

3. Jazz Book Nr. 5—Konzert Stockholm feat. Stefan Lakatos

4. Magic Ring—Konzert Stockholm Historical Musem

5. New York—Big Band London

6. Logrundr—The Orastorios Moondog—Stefan Lakatos/ A. Heuser

7. Hell is not a Place—The Orastorios Moondog—S. Lakatos/ A. Heuser

8. Fujiyama—Elpmas—Moondog

9. Snaketime—Bracelli & Moondog—Ensemble Bracelli

10. Take Five—Dave Brubeck (Intro)

11. Reedroy—Big Band London—Moondog

12. Be a Hobo—Rare Material—Moondog

13. Symphonique No. 6—Oxford American Sampler—Moondog

14. Canon No. 9—Beyond Horizons—Stefan Lakatos/ MiriamTonoyan

15. Birds Lament—Spirit of Moondog

16. Present of Prez—Sax Pax for Sax—The London Saxophonic

17. Martin Bauer Samples

18. Moondog live Landesmuseum Münster 1974

19. Westward Ho ! Elpmas—feat Götz Alsmann (Banjo)

Mehr Infos:

https://de.wikipedia.org/wiki/Moondog

Der Wikinger von Manhattan | Spiegel 26.05.2016

Thema “Moondog” beim “Figurentheater der Nationen” im Ruhrgebiet im Mai 2016, Berichte u. a. in der WAZ und im Deutschlandradio

Musikmarathon für eine Kultfigur | WAZ.de, 25.05.2015

Moondogs Musik erklingt in der Kulturkirche in Bottrop | WAZ.de, 21.05.2015

15. Todestag des Musikers Moondog: Der Wikinger der 6th Avenue | taz.de, 08.09.2014

Moondog: Ein Wikinger in Oer-Erkenschwick | ZEIT ONLINE, 07.09.2009

Noch nie von Moondog gehört? Der blinde Straßenmusiker hat die Minimal Music erfunden, Bach korrigiert und so viele inspiriert. Eine Würdigung zu seinem 10. Todestag von Volker Schmidt.

WDR-Beiträge zu Moondog