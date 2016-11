17. November 2016

(Foto: medienforum münster e. V.)

Ist eine gesunde Schule immer auch eine gute Schule? Und was macht eigentlich eine “gute gesunde Schule” aus? Diesen Fragen gehen die School’s-out-Moderator*innen Debbie und Norbert auf den Grund, gemeinsam mit dem Schulleitungsteam des ESPA-Berufskollegs, Lutz G. Böhm und Margot Große-Scharmann. Dabei sprechen sie auch über die Bewerbung der ESPA beim Schulentwicklungspreis Gute gesunde Schule. In der Sendung School’s out – Radio-Reihe für Schulen am Montag, 21.11.2016, ab 20.04 Uhr, im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de.