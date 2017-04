16. März 2017

Andernorts gab es Autokorsos – in der Leezen-Stadt Münster startete am 10. März 2017 der erste #FreeDeniz-Fahrradkorso mit rund 400 Teilnehmer*innen. Genau eine Woche später, am Freitag, 17. März 2017, sendet das medienforum münster ab 20.04 Uhr im Bürgerfunk eine Dokumentation von Redebeiträgen der Auftaktkundgebung vor dem Rathaus. Zu hören sind Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson, Dr. Bernd Drücke (#FreeDeniz-Bündnis, Redakteur der Monatszeitung Graswurzelrevolution), Rechtsanwalt Wilhelm Achelpöhler, Dr. Ulrike Löw zum Thema “Türkei-EU-Flüchtlingsdeal” und Dr. Frank Biermann (Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union dju in ver.di).

Ausgestrahlt wird die Sendung über Antenne Münster auf den Frequenzen 95,4 Mhz (Antenne) 91,2 Mhz (Kabel) oder per Livestream über www.antennemuenster.de.

Freiheit für Deniz Yücel und alle inhaftierten JournalistInnen!

Seit dem 17. Februar 2017 sitzt der in Flörsheim am Main geborene Journalist Deniz Yücel im Gefängnis. Dem Türkei-Korrespondenten der WeltN24-Gruppe werden Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Wer die kritischen Artikel des ehemaligen taz-Redakteurs gelesen hat, weiß, dass er eine hervorragende journalistische Arbeit gemacht hat und die Vorwürfe gegen ihn absurd sind. Es geht dem türkischen Staat darum, eine weitere kritische Stimme zum Schweigen zu bringen, um ungehindert von Gegenöffentlichkeit Erdoğans Präsidialdiktatur durchzusetzen.