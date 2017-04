18. März 2017

(Bild: Redaktion Riot Rrradio)

Das Riot Rrradio befasst sich am Sonntag, 19.03.2017, ab 19:04 Uhr wieder mit DIY-Strukturen. Zum “Do It Yourself” führen die Moderatorinnen exklusive Interviews mit den Musiker*innen rund um die Münsteraner Band ELMA und mit einigen Bloger*innen des Kollektivs Feminismus im Pott. Natürlich dürfen Nachrichten, Veranstaltungen und Musik nicht fehlen. All das gibt es wie immer bei uns beim studentischen Radio mit dem femininen Fokus – dem Riot Rrradio.

Im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, Kabel 91,2 MHz und im Live-Stream auf Antenne Münster (auf den Button “Jetzt hören” rechts unten klicken oder im Online-Radioplayer direkt hier.)