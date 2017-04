13. Februar 2017

Frank Möller aka „DJ Rockmöller“ (Foto: privat)

Zu Gast bei London Calling ist der Münsteraner Musikjournalist Frank Möller. Frank feiert als “DJ Rockmöller” in diesen Tagen sein 20jähriges Jubiläum als Discjockey und wird in der Sendung u.a. von seinen Anfängen als DJ und seiner Jubiläumssause am 24.02.2017 in der Sputnikhalle berichten. Außerdem hat er den ein oder anderen Lieblingssong dabei. Dazu gibt es neue Musik von den Broilers, TSOL, der Antilopen Gang u.v.a.

Im Bürgerfunk Münster am Donnerstag, 16. Februar 2017, ab 20.04 Uhr auf 95,4 MHz, Kabel 91,2 MHz und – weltweit :-) – im Live-Stream auf Antenne Münster (auf den Button “Jetzt hören” rechts unten klicken oder im Online-Radioplayer direkt hier.)