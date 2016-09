22. September 2016

(Foto: medienforum münster e. V.)

Das Projekt elbén ist zu Gast in der Sendung der Bezirksschüler*innenvertretung Münster (BSV) am Freitag, 30.09.2016, ab 20.04 Uhr. Das arabische Wort bedeutet “zwei Herzen”, in diesem Fall das syrische und das deutsche, die hier für eine gemeinsame Sache schlagen. Es geht um Social Business und eine arabische Fladenbrot-Spezialität namens Manakish, die es in veganer, vegetarischer und fleischhaltiger Variante gibt. Sie wird von syrischen Mitarbeitern original zubereitet und in mobilen “Food Trucks” an verschiedenen Orten in Münster verkauft. Mit Tee und syrischem Humor gratis dazu! Jasmin und Lukas von der BSV sprachen mit Mahmoud und Hannes von “elbén” im Studio.

Weitere Informationen u. a. hier: http://www.wn.de/Muenster/2242007-Initiative-Elben-will-Jobs-schaffen-Fluechtlings-Fastfood-als-Geschaeftsidee