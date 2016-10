27. Oktober 2016

(Foto: Welpelo) Im Studio bei monRO: Tilman Rademacher, Stefan Naszay und Nicky Schulte. Zusammen beleuchten sie mit Moderator Dennis Welpelo die Freie Kulturszene in und um Münster.

(Foto: Welpelo) Wieder im Studio: Die Akteure der Freien Kulturszene aus Münster berichten aus der Initiative: moNOkultur

In dieser Ausgabe von monRO – Die moNOkultur-Radio-Offensive der Freien Kulturszene in Münster, geht es um Aktionen der Initiative, vertreten durch Nicky Schulte aus dem moNOkultur-Sprecherteam. Die münsteraner Kulturschaffenden Stefan Naszay und Tilman Rademacher begleiten sie dabei und präsentieren einen tiefen Einblick in die Freie Kulturzene von Münster.

Zu hören am Sonntag, 30.10.2016 ab 19.04 Uhr, auf 95,4 MHz im Bürgerfunk auf Antenne Münster oder im Livestream auf Antenne Münster.