25. Juni 2016

Pfarrer Dr. Jens Dechow und Michael Krapp (im Vordergrund), Bernd Bajohr und Ralf Clausen (hinten. Foto: medienforum münster e. V.)

"...damit der Sonntag ein Sonntag bleibt": Das Bündnis sammelt Unterschriften (Foto: Ralf Clausen)

In einer Sondersendung des medienforum münster e. V. zum Bürgerbegehren ‘Freier Sonntag Münster’ am Dienstag, 28. Juni 2016 begrüßt Ralf Clausen ab 20 Uhr drei Vertreter der „Allianz für den freien Sonntag“ im Studio: Pfarrer Dr. Jens Dechow vom Evangelischen Kirchenkreis Münster, Michael Krapp von der ÖDP und Bernd Bajohr, Geschäftsführer des ver.di Bezirks Münsterland.

Das Bündnis aus Gewerkschaft, kirchlichen Verbänden wie dem KAB und Parteien hat sich zusammengetan, nachdem der Rat der Stadt Münster am 11. Mai die Termine für verkaufsoffene Sonntage bis 2019 beschlossen hatte. Nach dem Ratsbeschluss sollen die Geschäfte der Stadt nämlich in den nächsten drei Jahren auch an mindestens einem Adventsonntag öffnen. Bis zum 1. Juli werden nun 10.000 Unterschriften gesammelt, um diesen Beschluss zu kippen – oder zumindest die Bürger der Stadt nach ihrer Meinung dazu zu befragen. Die Sendung begleitet also den Endspurt der Unterschriftensammlung. Die Studiogäste erklären daher auch, wo interessierte Bürger unterschreiben können und wie das Bürgerbegehren abläuft.

Achtung: diese Sendung war eigentlich für Sonntag, dem 26. Juni geplant und entsprechend angekündigt. Wegen der Fußball-EM ist sie nun auf Dienstag, 28. Juni, nach den 20 Uhr-Nachrichten verschoben. Daran schließt sich ab 21 Uhr die Bürgerfunksendung “Talk Heavy” mit Frank Stephan an.

Zu hören ist die Sendung im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de. Und hier vorab schon mal ein Ausschnitt daraus: