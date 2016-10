19. Oktober 2016

Zu Gast bei More Martin im Oktober ist Angelika Ober vom Boulevard Münster in der Königspassage. Gesprächsthemen sind die aktuellen Stücke “Selbst ist Frau” und “Eine nach der anderen” (ab Dezember) sowie ein Rückblick auf das 20jährige Bestehen des “Boulevard Münster”. Zu hören am Freitag, 28.10.2016, ab 20.04 Uhr im Bürgerfunk bei Antenne Münster …