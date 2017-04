1. Februar 2017

Selfie im Studio mit Eddie Mc Grogan (2. von re.) und der Band "24 Ours"

"24 Ours" (Foto: Christine Bertels)

24 Ours präsentieren ihr neues Album „Every second counts“ mit vielen Liveaufnahmen am Freitag, 3. Februar 2017, um 20:04 Uhr im Bürgerfunk auf 95,4 MHz bei Antenne Münster. Wenige Tage später, am 11.02.2017, geben sie ein Konzert in der New-Names-Reihe im JOVEL Club. Gitarrist, Sänger und Songwriter Eddie Mc Grogan verrät Moderator Addi Münstermann im Studiogespräch, wie ihn einst sein Cousin aus der schottischen Heimat geholt hat und wie seine Songideen entstehen.

Die Bandmitglieder Reiner Wyen (Bass/Gesang), Jürgen König Maatje (Schlagzeug), Stephen Hasenburg (Keyboards/Gesang) und Günther Holtmann (Lead Gitarre) sind Routiniers, die einen neuen Titel auch mal in nur 30 Minuten einspielen. Sie erwähnen in kurzen Sidekicks mehr über ihre Engagements bei „Cochise“, „Phillip Boa“ „Geier Sturzflug“, „Afterwords“, „The Price“ oder „Anna and the Virulents“

Eine Sendung aus dem Bürgerfunkstudio der VHS Münster.