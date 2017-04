3. Februar 2017

Das Wolfgang Borchert Theater wird in dieser Spielzeit 60 Jahre. Chefdramaturgin Tanja Weidner spricht in der Welle WBT 95,4 MHz am Samstag, 4. Februar 2017 ab 20.04 Uhr mit den Moderator*innen Florian Bender und Silvia Drobny über die Geschichte des Hauses, die Recherche in den Archiven und das geplante Jubiläumsbuch – zu hören im Bürgerfunk Münster auf 95,4 MHz, im Kabel auf 91,2 MHz und im Live-Stream auf www.antennemuenster.de. Wer die Radio-Ausstrahlung verpasst, kann die Sendung hier nachhören.